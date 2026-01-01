Откриха мотосезона във Варна
Пред Катедралния храм на площад "Св. св. Кирил и Методий" се събраха над 1000 мотористи от цяла Североизточна България
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Пред Катедралния храм на площад "Св. св. Кирил и Методий" се събраха над 1000 мотористи от цяла Североизточна България
Девизът на новия сезон е "Бъди разумен на пътя, започни от себе си"
Бившият командос си направи селфита
Над 100 състезатели от десет държави ще гостуват в България за старта на мотосезона със състезанието в памет на Димитър Калчев. Това обяви вчера шефът...
Ден след Благовещение мотористите превземат София. По традиция откриването на Мотосезона става в първия почивен ден след настъпването на астрономическ...
Стотици любители на моторите откриха официално мото сезона в Благоевград днес на картинг пистата на полигона. Най-напред свещеници отслужиха традицион...
Мотористите танцуваха в дъжда в чест на техни колеги, бъдещи младоженци Рокерите в Разград откриха новия сезон под проливен дъжд.Въпреки лошото време...
Благоевградските рокери и любители на моторите от страната откриха под дъжда в неделя мотосезона. Тази година най-важна е дарителската кампания, парит...