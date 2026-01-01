Английски ММА боец вилня в Слънчев бряг с мотокар, нападна полицаи
Потроши две коли след гонка, рани полицай и се барикадира въоръжен с ножове в бензиностанция Английски ММА-боец спретна невиждан екшън в Слънчев бряг...
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Потроши две коли след гонка, рани полицай и се барикадира въоръжен с ножове в бензиностанция Английски ММА-боец спретна невиждан екшън в Слънчев бряг...
35-годишен мъж е със счупен таз след трудова злополука в Твърдица. Има опасност за живота на пострадалия, казаха от областната болница в Сливен. Инц...
Кюстендил. 12-годишно момче е загинало след като е загубило управление над мотокар, предаде "Дарик". Инцидентът е станал в индустриалната зона в Кюст...