Нов случай: Мотоциклетист загина на пътя, бил "изхвърлен"

Другарят му не спрял 22-годишен мотоциклетист от Дупница е загинал при катастрофа тази нощ на главен пъ Е-79 в село Струмяни, след като е изхвърлен о...