Мотоциклетист загина в дере край Велинград
Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик
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Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик
Пауло Гонсалвиш е 71-вата жертва на ралито от 1979 г. насам
80-годишен мотоциклетист от Пловдив намери смъртта си при катастрофа на магистрала "Тракия" край сливенското село Биково. Инцидентът е станал около 1...
Водач на лек автомобил "Фолксваген" отнел предимство и блъснал правилно движещ се мотоциклет на пътя Кърджали – Джебел, съобщават от ОД на МВР Кърджал...
Млада жена загина при тежка катастрофа на пътя София – Варна. Тя е станала в района на великотърновското село Шереметя, съобщи бТВ. И уточни, че движе...
Мотоциклетист е пострадал след катастрофа с лек автомобил в столичния квартал „Овча купел". Сигналът за инцидента е подаден около 14.00 часа, съобщи "...
34-годишен мотоциклетист с инициали И.С. от Пловдив е починал в Балчик, съобщиха от полицията. Причината е катастрофа, станала в Белия град. От полиц...
Мотоциклетист е бил настанен в кърджалийската болница след катастрофа на изхода от Кърджали към Ардино,съобщават от ОД на МВР Кърджали. При движение с...
Другарят му не спрял 22-годишен мотоциклетист от Дупница е загинал при катастрофа тази нощ на главен пъ Е-79 в село Струмяни, след като е изхвърлен о...
"Голф" умишлено тласка мотоциклетист от пътя в Кресненското дефиле. Това показва видео на свидетел, разпространено в интернет. Опасната засечка се раз...
Добрич. Мотоциклетист е блъснал 28-годишна майка с детска количка, пресичаща на пешеходна пътека по бул. „25 септември" във вторник и е избягал, съоб...
Френският пилот на командно дишане, състоянието му не е известно Известният лекар професор Жерар Сайлант излетя спешно със семейството на Жул Бианки...
Банско. 48-годишен мотоциклетист е загинал, след като се е ударил в два автомобила край Банско, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал на прав участък на...
Ловеч. Мотоциклетист загина в землището на село Български извор. Това съобщиха от ОД на МВР в Ловеч. И уточниха, че той се е ударил с лек автомобил....
Хасково. 37-годишен мотопедист се блъснал в бордюр в кърджалийското село Лясково и напуснал мястото на произшествието, без да уведоми контролните орга...
Трасето и рампите в София са страхотни, казва Петър Пилат
Благоевград. Неправоспособен мотоциклетист с нерегистриран мотор катастрофира тежко в хаджидимовското село Копривлен. 38-годишният Кирил Л. изпробвал...
София. Мъж загина на място при тежка катастрофа на пътя София- Варна, в близост до Севлиево. Това съобщават от пресцентъра на МВр за „Фокус". 43-годи...
Други двама са в опасност за живота
Разград. 50-годишен моторист е загинал при тежка катастрофа на път Е-70 в посока Русе – Разград, предаде МВР Разград. Инцидентът е станал около 22.30ч...