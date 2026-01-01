Тежка катастрофа при Моста на влюбените
Движението е затруднено
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Движението е затруднено
Кадрите запечатват вълнуващи акции на „13 века България“
Столицата се размина с поредна трагедия на едно от емблематичните й места благодарение на бързите действия на полицаи и медици. В последния момент пре...
Изложбата "Да оставим следи" представя метаморфозите на актьори и певци
София. Поне шест автомобила са се сблъскали във верижна катастрофа на бул. "България" в столицата, съобщи БНТ. Няма загинали. Две линейки са пристигна...
София. Млад мъж на близо 30 години се е хвърлил от Моста на влюбените до НДК, съобщиха от СДВР. Мъжът изневиделица е прескочил перилата и се хвърлил п...