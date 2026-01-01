Панама приема международни стандарти за данъчно отчитане
Правителството на Панама се съгласи да се присъедини към международната система за автоматичен обмен на банкова и данъчна информация, съобщи генерални...
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Правителството на Панама се съгласи да се присъедини към международната система за автоматичен обмен на банкова и данъчна информация, съобщи генерални...
Панамските власти иззеха десетки дигитални файлове след 27-часов обиск в централата на правната фирма "Мосак Фонсека", която е в центъра на скандала с...
В световен мащаб скандалът е голям, а в България изглежда така, сякаш само Баневи имат офшорна фирма. Това коментира бизнес дамата Евгения Банева по п...