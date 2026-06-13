Започва ветроходна регата „З-ти март"
От 28 февруари до 3 март 2015 г. в акваторията на Варненското езеро (Гребно-ветроходна база "Черно море - Бриз") за 59 пореден път ще се проведе най-с...
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От 28 февруари до 3 март 2015 г. в акваторията на Варненското езеро (Гребно-ветроходна база "Черно море - Бриз") за 59 пореден път ще се проведе най-с...