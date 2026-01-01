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Затвориха моргата в София

Затвориха моргата в София

Абсурдите в държавата удариха и моргата. Районната здравна инспекция затвори Съдебна медицина на ул. "Здраве" № 2 в столицата заради невъзможност да п...

29 май | 14:30
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