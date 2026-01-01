Смайващо разкритие за единия от убийците в София
Александър Кинов е обвинен за отвличането и убийството на 49-годишен мъж в столицата
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Александър Кинов е обвинен за отвличането и убийството на 49-годишен мъж в столицата
Руснак, обявен за мъртъв след голям запой, "възкръсна" в моргата и поиска да си допие с компанията. Куриозът е станал в покрайнините на град Казан, с...
Абсурдите в държавата удариха и моргата. Районната здравна инспекция затвори Съдебна медицина на ул. "Здраве" № 2 в столицата заради невъзможност да п...
Интересна ситуация се разигра в американския град Милоуки. Мъж, който бе обявен за мъртъв - оживя, предаде Reuters. Докато го пренасяли към моргата, 4...
91-годишна полякиня, обявена за починала, се събуди в моргата 11 часа по-късно. Служители видели как черният чувал с тялото й се размърдал. Лекаркат...
Петеркув. Изразът "мъртво пиян" придоби напълно реален смисъл за един поляк, който толкова се напил, че го помислили за мъртвец и го пратили в моргата...