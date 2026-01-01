Мор и 20 км тапа на АМ Тракия!
Заради верижна катастрофа преди Карнобат
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Заради верижна катастрофа преди Карнобат
Синоптик направи важно разяснение за градовете
Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°
НИМХ обяви оранжев и жълт код за екстремни температури
Температури с до 10 градуса над нормата
В планините ще бъде слънчево и топло
Та е свързана с течението Ла Ниня
Какво време ни очаква в близките две седмици
Топлинен купол, който рязко променя климата
Термометърът пощуря
Цената е около 150 милиона евро
Какви температури измериха в Испания и Португалия
Каква е прогнозата за събота
Неделята ще е слънчева и гореща с температури следобед между 31 и 36-37 градуса
Meteo Balkans със стряскаща прогноза
Това е "новото нормално", коментира климатологът.
Никол Станкулова даде прогнозата за деня и нощта
Излезе официалното предупреждение
На морето идеално за плаж, морето - чай
За избягали норки от фермата за развъждане на животните за кожи край Стара Загора отново сигнализират от най-близкото до нея старозагорско село Маджер...