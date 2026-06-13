Моню Монев: Щастлив съм с любимата си жена
Никога не съм бил самотен и в живота ми винаги е имало някого, сподели доц. Мазов
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Никога не съм бил самотен и в живота ми винаги е имало някого, сподели доц. Мазов
Моню Монев загрява за финалния сезон на "Откраднат живот"
Юлиан Вергов, Иван Радоев и Моню Монев са плейбои от 60-те в „Кафе с претенция“