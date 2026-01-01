Отнесен мост прекъсна връзката Монтана – Берковица
От два дни между градовете Монтана и Берковица, които се намират на 23 км разстояние, няма пътна връзка, съобщиха от общината в града под Ком. Причина...
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От два дни между градовете Монтана и Берковица, които се намират на 23 км разстояние, няма пътна връзка, съобщиха от общината в града под Ком. Причина...
Влакът Монтана – Берковица отново се движи със същото си разписание и с билети на същата цена, съобщи областният управител на Монтана Ивайло Петров. Е...
От 3 януари т.г. влак между Монтана и Берковица не се движи, съобщиха от ж.п. гарата в Монтана. Причината е, че композициите не могат да бъдат опазени...