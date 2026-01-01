Монсерат Кабайе: Винаги ме е страх от сцената
Майка и дъщеря - Монсерат Кабайе и Монсерат Марти, "два гласа в едно сърце", БУЛФОТО
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Майка и дъщеря - Монсерат Кабайе и Монсерат Марти, "два гласа в едно сърце", БУЛФОТО
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