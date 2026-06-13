Трудна победа за Серина Уилямс в Уелс
Първата ракета в света Серина Уилямс победи Моника Никулеску със 7-5, 7-5 и по този начин се класира за третия кръг на турнира в Индиън Уелс. Завръщан...
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Първата ракета в света Серина Уилямс победи Моника Никулеску със 7-5, 7-5 и по този начин се класира за третия кръг на турнира в Индиън Уелс. Завръщан...