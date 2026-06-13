Отпадат 30 на сто от новите специалности във вузовете
Близо 30 на сто от новоразкритите специалности във висшите учебни заведения ще отпаднат, стана ясно по време на образователен форум, който се проведе...
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Близо 30 на сто от новоразкритите специалности във висшите учебни заведения ще отпаднат, стана ясно по време на образователен форум, който се проведе...
Българските компании имат интерес към инвестиции в минното дело на Монголия, обяви президентът Росен Плевнелиев. Вече има и компании, които стартират...