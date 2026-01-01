Браво, Гришо! Удари и Монфис
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Продължава напред на Уимбълдън
Sofia Open ще е много силен турнир, твърди французина
Украинката идва да подкрепя гаджето си на Sofia open
Неповторимо по размерите си шоу очаква българските фенове в днешния съботен ден. Звездата в тениса Григор Димитров ще изиграе демонстративен мач, при...
„Целта на мача ни с Монфис е не само да направим шоу, но и да направим добър мач. Аз много се вълнувам. Познаваме се с Гаел от доста време. Той има до...