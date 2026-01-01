Отиде си жената, в която целият свят бе вперил очи
Новият доайен на човечеството е англичанка на 115 години
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Новият доайен на човечеството е англичанка на 115 години
Хилдегард виждала всичко насън
Елена Айело предупредила за големи катаклизми през 2031-а
Бивша монахиня стана социален министър в новото правителство на Хърватия, съобщават местните медии. Това е Бернардица Юретич, известна повече като "се...
Памела Андерсън окончателно скъса с живота на палавница. Блондинката е убедена, че има какво да покаже на света и без постоянно да се интересуват как...
Казват, че в жилите й тече спирачна течност, а вместо сърце има карбуратор Йохана Квант, която стоеше зад немския автомобилен гигант БМВ и бе един от...
Лео Меси е отражение на Бог, това заяви сестра Лусия Карам. Монахинята е известна фенка на "Барселона" и конкретно на аржентинеца. Тя изрази недоволст...
Монахиня атакува Кристиано и реферите в Испания Ирина Шейк има за какво да се притеснява. Приятелят на красавицата Кристиано Роналдо получи крайно лю...
Венеция. Италианска монахиня предизвика объркване сред ревностните католици като пусна кавър версия на популярното парче на Мадона Like a Virgin. Сес...
Монахинята Кристина Скучиа е сензацията, за която говорят не само на Ботуша, но и в цял свят. Видеото с изпълнението й в "Гласът на Италия" е гледано...
Брат й погна изповедника й, от когото се отървала "без полов акт"