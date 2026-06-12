Свлачище затвори пътя Момчилград-Крумовград
Кърджали. Заради активизирани свлачищни процеси е затворен за движение участък от пътя между Момчилград и Крумовград в района на село Звездел. Движени...
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Кърджали. Заради активизирани свлачищни процеси е затворен за движение участък от пътя между Момчилград и Крумовград в района на село Звездел. Движени...