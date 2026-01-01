Това ядосано момченце покори света и женските сърца
Няма да повярвате къде е то сега
Следете всички новини, анализи и коментари за Момченце. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма да повярвате къде е то сега
Обезобразеното момченце все още е в болница
Нараняванията са били страшни за толкова малко дете, казва адвокатът му
Много се уплаших, разказа то
Момченцето е с над 100 шева заради нахапвания
Бащата Илиян Любомиров плакал по улиците и прегръщал непознати хора
Американската актриса Ан Хатауей е станала майка на момченце. Това съобщава сайтът „И!Нюз" (E!News), позовавайки се на свой източник. Бебето се появи...
Сега той е мъжът!, това бяха думите на Пламен Константинов за Ники Пенчев след четвъртфинала срещу Германия. Непосредствено преди двубоя посрещачът бе...
Попфолк певеца Константин стана баща за втори път- този път на момче. Неговата колежка Андреа съобщи радостната новина във Фейсбук, където честити на...
Дете пострада в катастрофа на главен път Е-79, за щастие няма тежки травми и опасност за живота му. Пътният инцидент станал към 12,00 часа на обяд в с...
Дете от Балчик е в критично състояние след удар от автомобил, съобщава Нова ТВ. Превозното средство е било управлявано от 21-годишен мъж без книжка. В...
4-годишно момченце е прието в реанимацията на Благоевградската болница след като приело свръхдоза сироп. Инцидентът станал вечерта на Гергьовден в дом...
Пуснаха фоторобот на детето, намерено в куфар Чужденец може да е убиецът на момчето, намерено в куфар край Пасарел. Това е една от версиите, по която...
Зловещо убийство на дете разследва полицията. Куфар с труп на момченце изплува от река Искър. Чантата беше намерена на брега под въжения мост, който в...
София. Жасмина от "Сделка или не" роди първата си рожба. Това е причината за нейната липса от ефира на Нова. Бебето на очарователната асистентка н...
София. Шефката на пресцентъра на БСП Жанет Пашалиева роди здрав красавец и го кръсти Давид. Момченцето е с фантастичните мерки от 3. 400 кг и 50 см....
София. Столичната полиция издирва близки на дете, което бе намерено по-рано днес на Женския пазар. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Момченцето, к...