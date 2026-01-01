Всичко за Момченце

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Ан Хатауей роди момче

Ан Хатауей роди момче

Американската актриса Ан Хатауей е станала майка на момченце. Това съобщава сайтът „И!Нюз" (E!News), позовавайки се на свой източник. Бебето се появи...

08 април | 7:16
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Как момчето стана мъж

Как момчето стана мъж

Сега той е мъжът!, това бяха думите на Пламен Константинов за Ники Пенчев след четвъртфинала срещу Германия. Непосредствено преди двубоя посрещачът бе...

15 октомври | 19:05
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