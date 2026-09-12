„Пълмед" с нова апаратура за измерване на костна плътност
Модерна апаратура за измерване на костна плътност вече функционира на територията на ДКЦ и университетска болница „Пълмед". Техниката служи за оценка...
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Модерна апаратура за измерване на костна плътност вече функционира на територията на ДКЦ и университетска болница „Пълмед". Техниката служи за оценка...
Ден в интензивното струва около 1200 лв., признава проф. Надежда Гаврилова, началник на Клиниката по детска анестезиология и реанимация в УМБАЛСМ "Пир...
Болницата има спешна нужда от медицинска техника