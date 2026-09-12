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Ще бъде разпространено съобщение до крайни мобилни устройства на гражданите на територията на цялата страна
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Ще бъде разпространено съобщение до крайни мобилни устройства на гражданите на територията на цялата страна
Този тип общуване ни отдалечава един от друг. То е опосредствано от техническо средство
Българите на възраст между 30 и 39 години най-често предават за рециклиране старата си техника, когато си купят нова, показва проучване на Yettel
В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 часа ще бъде излъчвано съобщение
Създадени са така, че да са съвместими с таблети и телефони, работещи с iOS, Android и други
Програмата се реализира в пет различни населени места в България в партньорство с асоциация „Съвременни читалища“
Лондон. Vodafone, една от най-големите телекомуникационни групи в света, разкри съществуването на тайни кабели, които позволяват на правителствени а...
Гледаме световното на мобилни устройства. От безплатната услуга ще могат да се възползват потребителите на Мтел, които се абонират за пакет цифрова те...