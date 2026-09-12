Ето кой страда най-много за Алексей Петров!
И какво е миналото между двамата
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И какво е миналото между двамата
Положителни са 12,2% от направените общо 18 808 теста
В интензивни отделения са 378.
223 се намират в интензивни отделения и клиники
11 841 са се ваксинирали през последното денонощие
Изследване показва кога работата е опасна за здравето
Оздравелите са близо 2200
Близо 24 процента от пробите са положителни
502-ма души остават за лечение в интензивни отделения
16 камиона и 65 мерцедеса по специална поръчка изпрати саудитският крал Салман в турския курорт Анталия за срещата на Г-20 (15-16 ноември), съобщи в....