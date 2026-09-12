Андрей Райчев предупреди за голяма опасност, свързана с Евросъюза
За първи път България се разминава с Европа по същество в три неща
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За първи път България се разминава с Европа по същество в три неща
47-годишният майор Валентин Терзиев е един от най-опитните ни въздушни асове
Едва 30% от българите са твърдо решени да се ваксинират
Наруши се и доверието в лекарите заради противоречащите неща, които се говорят...
Единият, поясни той, е за Корнелия Нинова "за цялостен принос за състоянието на партията"
Защо не трябва да се отказваме от нея
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