Всичко за Младок

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Камерън се взе с младок

Камерън се взе с младок

Камерън Диас се омъжи за приятеля си, рокаджията Бенджи Мадън, съобщи изданието "Ю ЕС уикли". Брачната церемония била в дома на актрисата в Бевърли Хи...

06 януари | 18:10
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Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън заби младок

Линдзи Лоън може да се похвали с нова връзка. Скандалната червенокоса актриса се среща с 19-годишния младеж. Момчето се казва Лиъм Дийн и е известен...

17 октомври | 21:05
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