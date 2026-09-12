"Младите шампиони" на "Стандарт" с урок по родолюбие
Ако сте изпуснали церемонията, гледайте я утре (събота), от 16 часа по БНТ 1 Урок по родолюбие! Това като че ли беше мотото на изключително стилнат...
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Ако сте изпуснали церемонията, гледайте я утре (събота), от 16 часа по БНТ 1 Урок по родолюбие! Това като че ли беше мотото на изключително стилнат...
Елитът на българския спорт се събира утре вечер в хотел "Арена ди Сердика" за финала на кампанията "Младите шампиони", организирана от "Стандарт". Ще...
Спортните таланти ще бъдат отличени в "Арена ди Сердика", Тереза Маринова ще участва в шоуто Кои са спортните таланти на България, радващи се на на...