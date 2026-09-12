Млади математици от 6 области на турнира "Перперикон 2018"
Близо 900 ученици участваха в 18-то издание на Областния турнир в Кърджали
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Близо 900 ученици участваха в 18-то издание на Областния турнир в Кърджали
В жестоката конкуренция на многобройните азиатски ученици и по учебна програма, която в България се учи в 4 клас, нашите второкласници са се представи...
Учениците трябваше да защитават решенията си на английски Откакто смятат, нашите деца се готвят за състезания, казват Румяна Караджова и Петя Тодоров...
Кърджали се нареди сред градовете, излъчили победители в международния конкурс "Математика и проектиране" в Москва. Три дванадесетокласнички от Кърдж...