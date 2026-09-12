Разузнаването ни излиза от сянката. Новата цел - млади кадри
ДАР признава, че прекалената затвореност я е направила почти невидима за потенциални кандидати
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ДАР признава, че прекалената затвореност я е направила почти невидима за потенциални кандидати
Общината ще отпуска стипендии на студенти по специалности, от които местната управа има нужда
София. Първият випуск от академията на БСП за политически кадри ще получи дипломите си лично от соцлидера Сергей Станишев в края на януари. Това съобщ...