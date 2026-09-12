Мирослав Цеков: Недоверието към институциите и апатията са най-големите проблеми
Време е да оценим до колко политиките отговарят на нуждите на младите, казва Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум
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Време е да оценим до колко политиките отговарят на нуждите на младите, казва Мирослав Цеков, председател на Националния младежки форум
Париж. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откри осмия Международен младежки форум. Той се провежда в централата на организацията в Париж, съо...
София. Инвестициите в човешкия капитал, постоянството и интеграцията ще поведат българската икономика по пътя на успеха, коментира президентът Росен...
София. Президентът Росен Плевнелиев откри младежки бизнес форум „Изгряващи звезди". Той ще даде изява на над 500 студенти и ученици, които ще могат да...