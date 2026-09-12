Българка ще играе за бронз от олимпиадата
Хокейният тим с Руневска изпусна за малко големия финал в Лозана
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Хокейният тим с Руневска изпусна за малко големия финал в Лозана
Стотици се събраха в Музея на спорта, за да изпратят талантите ни за игрите в Лозана 2020
Талантливият български сноубордист Валентин Миладинов спечели бронзов медал от вторите зимни младежки олимпийски игри в Лилехамер. Роденият в Самоков...
С екипи в преобладаващо зелено и червено ще бъдат облечени българските спортисти на започващите следващия петък в Лилехамер Втори Зимни олимпийски мла...
25-годишният младеж, който беше намушкан от таксиметров шофор в София, остава в реанимацията. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжна болница за БНТ....
България ще бъде представена на Вторите зимни младежки олимпийски игри от 12 спортисти, които покриха нормативите за участие в Лилехамер. Норвежкият г...
Нанджин. България вече има своя първи медал от вторите младежки олимпийски игри, които се провеждат в Нанджин (Кит). Сребърното отличие бе спечелено о...
София. България ще бъде представена на втората младежка олимпиада в Нанджин (Китай) от 27 спортисти в 14 вида спорт. Делегацията бе утвърдена от Изпъл...