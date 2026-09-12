Станишев към Юнкер: Не режете от парите за младите
Президентът на ПЕС Сергей Станишев изпрати писмо до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и до комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова моб...
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Президентът на ПЕС Сергей Станишев изпрати писмо до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и до комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова моб...
ПЕС стартира кампанията си за младежки план, бори се за подкрепа от 28-те членки на ЕС Няма да спрем, няма да починем, докато не успеем. С тази увере...
ПЕС ще се стреми да осигури 20 милиарда евро до 2020 г. за младежка гаранция Партията на европейските социалисти стартира утре в Брюксел кампанията з...
15 премиери и президенти подкрепиха програмата на българина Стратегията на президента на ПЕС е първа по рода си след плана "Маршал" Лесно е да сложи...
Брюксел. Лидерът на ПЕС Сергей Станишев приветства решението на Европейската комисия за увеличаване на предварителното финансиране. Вчера Европейскат...
София. В ход е проверка на дома за стари хора в Хасково. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов пред парламентарната комисия по социална политик...
България е на девето място по младежка безработица, показват данните на Евростат
Европа ще плаща стажа на специалисти до 29 години