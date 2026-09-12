Банката на бъдещето ще е изцяло дигитална
И новата електронна валута bitcoin конкурира традиционните услуги У нас има много възможности за професионално развитие, стига да ги потърсиш, казв...
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И новата електронна валута bitcoin конкурира традиционните услуги У нас има много възможности за професионално развитие, стига да ги потърсиш, казв...
През 2015 година посветихме кампаниите си на новата генерация Дали България ще бъде утре държавата, за която днес все още можем само да мечтаем? Това...
Дончо Донев от Пощенска банка спечели приза "Млад Банкер 2015" в конкурса "Новата генерация: Банкерите"!, организиран за първа година от "Стандарт" -...
Днес ще стане ясно кои са младите надежди в банките - тези, които след години ще заемат местата на днешните утвърдени и авторитетни шефове на българск...