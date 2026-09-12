Fibank придоби 100% от акциите на „МКБ Юнионбанк”
София. „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) успешно е завършила сделката за придобиване на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк" ЕАД. Сделката е фина...
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София. „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) успешно е завършила сделката за придобиване на 100% от капитала на „МКБ Юнионбанк" ЕАД. Сделката е фина...
София. Българската народна банка е издала разрешение на Първа инвестиционна банка да придобие всички акции от капитала на МКБ Юнионбанк, съобщиха от Б...
Унгарският собственик продава 100% от капитала
София. „Първа инвестиционна банка" АД (Fibank) подписа споразумение с унгарската МКБ Банк за придобиване на 100% от акциите на „МКБ Юнионбанк" ЕАД, съ...