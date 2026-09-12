С тази публика всеки иска да остане в Левски
Вратарят все още не е сигурен за бъдещето си
Следете всички новини, анализи и коментари за Миятович. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вратарят все още не е сигурен за бъдещето си
Вратарят Миятович остава на Герена
Милан Миятович изостава само от стража на Астън Вила
Стражът има 6 мача за Черна гора
Бившият нападател на "Партизан" (Белград), "Фиорентина" и "Реал" (Мадрид) Предраг Миятович ще стане вицепрезидент на първодивизионния италиански футбо...