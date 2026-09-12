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Миятович става шеф на Чочев

Миятович става шеф на Чочев

Бившият нападател на "Партизан" (Белград), "Фиорентина" и "Реал" (Мадрид) Предраг Миятович ще стане вицепрезидент на първодивизионния италиански футбо...

18 януари | 16:36
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