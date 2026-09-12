Преди избора на новия патриарх. 10 имена вече са известни
Единствено в Софийска епархия броят на делегатите е 10 - шестима клирици и четирима миряни
Следете всички новини, анализи и коментари за Митрополия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Единствено в Софийска епархия броят на делегатите е 10 - шестима клирици и четирима миряни
42 епархийски избиратели ще трябва да изберат между шест достоизбираеми епископи
От 10:30-14:00 ч. вярващите ще могат да се поклонят пред нетленните му останки
Центърът обгрижва деца и младежи на възраст от 5 до 29 години
Вместо подаръци за имения си ден, митрополит Киприан пожела гостите да подкрепят кампания на онкоцентъра в града
Премиерът продължава с обиколките из страната
Софийската митрополия публикува днес разпореждане за избягване на заразяване с коронавирус в храмовете на епархията
Безплатни уроци по пиано, пеене и вокално майсторство за деца и ученици организира Старозагорската митрополия от новата учебна година
Старозагорската митрополия ще почете паметта на блаженопочиналия митрополит Панкратий, от чиято кончина се навършват 21 години
Сигналът е постъпил в канцеларията на митрополията от кмета на село Даскал Атанасово Тихомир Тасев
Инициативата е на Ловчанския митрополит Гавриил и се организира от Ловчанската митрополия
Cлeд peĸoнcтpyĸция и пpeycтpoйcтвo cгpaдaтa нa бившия старозагорски pecтopaнт „Aязмoтo“ на върха на едноимнния парк щe ce пpeвъpнe в Цeнтъp зa пpaвocл...
От общината са постъпили вече 15 000 лева и още 15 000 били обещани при започване на градежа
Недопустимо е клирик да получава пари от лихви, каза отец Силвестър Сливенската митрополия има 1 431 326 лева в КТБ. Това става ясно от публикуван сп...
Митрополитът се запъва траншът от Брюксел да мине през неговата сметка И днес, за трети пореден ден, миряни от старозагорските села Обручище и Мъдрец...
Варна. 10 от общо 30 епархийски избиратели от събора във Варненската и Великопреславска митрополия са изпратили възражение до Светия Синод с искане за...