Дядо Йоаникий: Победата над смъртта е за всички хора
Всеки човек съзнателно или несъзнателно, търси радостта
Следете всички новини, анализи и коментари за Митрополит Йоаникий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Всеки човек съзнателно или несъзнателно, търси радостта
Сливенският митрополит Йоаникий отслужи водосвет за здраве и успехи в природо-математическа гимназия "Добри Чинтулов". "Поканих дядо владика от името...
Сливен. Българският патриарх Неофит ще отиде в Сливен по случай тройния празник на митрополит Йоаникий. На 4 ноември тази година владиката на Сливен...