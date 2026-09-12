Няма промяна в състоянието на митрополит Галактион
Няма промяна в състоянието на старозагорския митрополит Галактион. Разбира всичко, но към момента не може да говори, коментира изпълнителният директор...
Следете всички новини, анализи и коментари за Митрополит Галактион. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма промяна в състоянието на старозагорския митрополит Галактион. Разбира всичко, но към момента не може да говори, коментира изпълнителният директор...
Анатема! Проклети да сте! С тези думи Старозагорският митрополит Галактион се обърна към журналистите от Хасково часове след като преживя катастрофа к...
Старозагорският митрополит Галактион е катастрофирал тази сутрин в Симеоновград. По неофициална информация той е със счупена ръка. Според първоначална...
Бившият водач на разколниците Инокентий от вчера се е простил с покровителството на духовния си отец старозагорския митрополит Галактион. На заседание...
На този етап голяма коалиция между десните и левите у нас е невъзможна поради липса на политическа култура, призна лидерът на ГЕРБ Стара Загора. „Не...
Стара Загора. Лични дарения за довършването на новостроящия се православен храм в кв. „Самара" направиха старозагорските депутати от ГЕРБ Андон Андоно...