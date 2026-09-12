Всичко за Митрополит Галактион

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Галактион махна Инокентий

Галактион махна Инокентий

Бившият водач на разколниците Инокентий от вчера се е простил с покровителството на духовния си отец старозагорския митрополит Галактион. На заседание...

13 февруари | 6:05
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