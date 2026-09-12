Наш атлет хванал последния полет от Кения
Няма по-вкусна храна от българската, твърди Митко Ценов
Следете всички новини, анализи и коментари за Митко Ценов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма по-вкусна храна от българската, твърди Митко Ценов
Европейският шампион до 23 г. на 3000 м с препятствия Митко Ценов се извини чрез социалните мрежи за нелепото си държание в Рио след провала в сериите...
Националът по лека атлетика Митко Ценов се класира на престижното десето място в първия си старт за годината от Диамантената лига. На стадиона в Доха...
Над 10 родни спортисти са взимали мелдоний миналата година Допинг ченгетата от УАДА явно са взели на мушка българските спортисти след случая с Габрие...
Неочаквано слабо стартира на 15-ото световно първенство по лека атлетика българският ас на 3000 м с препятствия Митко Ценов. Роденият в Мездра Атлет о...
Българският бегач Митко Ценов постигна голям успех. Той завърши пети на 3000 м с препятствия по време на турнира от Диамантената лига по лека атлетика...
Дариджа. Националът по лека атлетика Митко Ценов спечели днес балканската титла по крос кънтри в Дариджа (Тур). Ценов е №1 при младежите до 23 г. При...
Анже. Българският атлет Митко Ценов записа престижна победа на 3000 м с препятствия по време на Мача на гигантите в Анже (Фр). Националът ни финишира...
Уелва. Националът по лека атлетика Митко Ценов подобри снощи 45-годишния рекорд на България на 3000 м с препятствия. Той финишира за 8:20.87 мин на ту...
Москва. Най-добрият ни състезател на 3000 м с препятствия Митко Ценов и треньорът му Йоло Николов изпуснаха възможността вчера да летят директно от Со...
Тампере. Отнеха титлата на Митко Ценов на 3000 м стипълчейз на първенството на Стария континент за младежи и девойки до 23 г. в Тампере (Фин). Нашият...
Правец. Националите по лека атлетика Силвия Дънекова и Митко Ценов покриха нормативи за участие на световното първенство по лека атлетика на открито в...