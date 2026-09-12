Намалиха с 1 г. присъдата на Митхат Табаков
Софийски апелативен съд намали с една година присъдата на бившия депутат от ДПС Митхат Табаков по едно от делата срещу него за вземане на подкуп. Така...
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Софийски апелативен съд намали с една година присъдата на бившия депутат от ДПС Митхат Табаков по едно от делата срещу него за вземане на подкуп. Така...
Ще лежи 5 г. заради сделка за 29 млн., търсят му работа
София. Бившият депутат от ДПС Митхат Табаков е във Варненския затвор от петък. Това съобщиха от Софийски градски съд пред "Фокус". Днес Софийски град...
София. Софийски градски съд призна за виновни бившите депутати в 41-вото Народно събрание Митхат Табаков и Гюнай Сефер от групата на ДПС. Съдът пос...
София. След близо 4-часова пледоария прокуратурата поиска по над 10 години затвор за двамата бивши депутати от ДПС Гюнай Сефер (на снимката) и Митхат...