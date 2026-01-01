Охайо казва кой е US президентът
Обама и Ромни с маратон из 4 щата в деня преди гласуването, замислят си юридически трикове
За всеки от тях ще гласуват по 48% от избирателите, сочи ново проучване
Вашингтон. Хилъри Клинтънм напуска държавния департамент. Това призна президентът на Съединените щати Барак Обама. Бившата първа дама ще се оттегли от...
Ако спечелел изборите, републиканецът можело да психяса
Републиканецът имал акции в "Газпром", но ги продал
Вашингтон. Върлият опонент на Русия Мит Ромни е притежавал акции в "Газпром" и в търсачката "Яндекс", но ги е продал по политически съображения, съобщ...
Вашингтон. В надпреварата за нов президент на САЩ Мит Ромни и Барак Обама премериха и размера на данъците, които плащат. Оказа се, че републиканският...
Републиканският кандидат за президент не харесва бедните американци
Вашингтон. 1 милион долара дава порно-магнатът Лари Флинт за данъчната декларация на кандидат-президента за Белия Дом Мит Ромни. Скандалното предложен...
Тампа. Републиканската партия на САЩ официално утвърди Мит Ромни за кандидат президент. Така той ще се изправи срещу Барак Обама на изборите на 6 ноем...
Вашингтон. Ясен е вицепрезидентът на кандидата за държавен глава на САЩ от Републиканската партия Мит Ромни. Това е конгресменът от Уисконсин Пол Райъ...