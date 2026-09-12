Безпрецедентен скандал с Мисис Баба
Директорката и собственик на конкурса с тежко решение
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Директорката и собственик на конкурса с тежко решение
Дамите ще имат удоволствието да се насладят на българските национални ястия и фолкпрограма
Грета Кралева и Дони Василева развихриха чар и таланти на зрелищния конкурс Страхотни мадами в пика на своя чар и прелести се развихриха преди вечер...
София. Вчера, на Бабинден, за пети пореден път се избра най-красивата баба на България – „Мисис Баба" 2014. Над 300 кандидатки от цялата страна заявих...
София. На 21.01.2014 г. – Бабинден – за пети пореден път ще се избере най-красивата баба на България – „Мисис Баба" 2014. Над 300 кандидатки от цялата...