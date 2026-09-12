Съдят Мишел Бонев в Италия
Тормозела гаджето на Берлускони, искат й 10 млн. евро обезщетение Мишел Бонев да бъде съдена и процесът срещу нея да започне на 4 май 2016-а, постано...
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Тормозела гаджето на Берлускони, искат й 10 млн. евро обезщетение Мишел Бонев да бъде съдена и процесът срещу нея да започне на 4 май 2016-а, постано...
Рим. Франческа Паскуале, официалното гадже на бившия италиански премиер Силвио Берлускони, е внесла в четвъртък съдебен иск срещу българската актриса...
Рим. Скандално известната ни сънародничка Мишел Бонев предизвика поредната шумотевица в Италия. Тя си навлече гнева на бившия министър-председател Сил...