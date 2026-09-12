Искат оставката на Макрон след падането на френското правителство
Днес в 11 ч. българско време президентът трябва да приеме оставката на премиера
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Днес в 11 ч. българско време президентът трябва да приеме оставката на премиера
Данъкът ще бъде временен и може да донесе 8 милиарда евро на хазната през 2025 г.
Предсрочните избори в страната завършиха без ясен победител и произведоха фрагментиран парламент
Президентът Еманюел Макрон назначи ново правителство, ръководено от министър-председателя Мишел Барние, съобщиха от канцеларията му, предаде БГНЕС.Тов...
Обвиняват Макрон, че е "откраднал" изборите
Барние е член на френската десноцентристка партия "Републиканците"
Главният преговарящ на ЕС за Брекзит Мишел Барние е дал положителна проба за коронавируса
Българите и останалите над 3 милиона европейски граждани, живеещи във Великобритания, ще запазят статута и правата си дори и Обединеното кралство да н...
Париж. Мишел Барние, еврокомисар за вътрешния пазар и финансовите услуги, ще се кандидатира за председател на Европейската комисия след приключванет...