"Мис Плеймейт" 2015-а се хвали, че няма силикон

Ася Капчикова, "Мис Плеймейт" 2015-а, споделя, че няма силикон в тялото си и засега ще се въздържи от корекции на формите. Хубавицата спечелила рапър...