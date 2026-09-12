Новата Мис България споделя за украинските й корени
Какъв мъж си търси красавицата
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Какъв мъж си търси красавицата
Случаят с Дебора отключи редица признания
Водещата шокира зрителите на "На кафе"
Райна Налджиева и Георги Янев се ожениха през 2018-а
За първи път тази година ще се проведе конкурсът Мис Сливен, част от Мис България
Красавицата е шампион по спортни танци и на сцената ще излезе със своя партньор
Миналогодишната призьорка влезе в петицата на националния конкурс Мис България
Мис България 2012-а Габриела Василева ще предаде короната на най-заслужилата