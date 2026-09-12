Красива биохимичка е новата Мис Америка
24-годишната Камил Шрайър e носителка на короната в щата Вирджиния
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24-годишната Камил Шрайър e носителка на короната в щата Вирджиния
26-годишната чернокожа военнослужеща Дешона Барбър от окръг Колумбия стана победителка в 65-ия ежегоден конкурс за красота "Мис САЩ", съобщи Асошиейте...
Красавицата Бети Кантрел от щата Джорджия е новата Мис Америка. Тя успя да се наложи над 51 свои съпернички на бляскаво шоу в Атлантик сити. Кантрел...
Кира Казанцев принуждавала момичета да гледат порно по цяла нощ в колежа Избраната преди седмици "Мис Америка 2014" се оказа лесбийка. На всичко отго...
Етническата рускиня разби янкитеКира Казанцев имала тежка връзка в колежа и ще се бори срещу домашното насилие Тя е хубава и умна - звездата от Манха...
Атлантик Сити. Мис Ню Йорк Кира Казанцев спечели престижната титла Мис Америка на церемонията в Атлантик Сити през миналата нощ. Живото излъчване на ф...
Нина Давулури е първата етническа индийка, която печели титлата
Никол Кели ще се бори за Мис Америка с кауза за правата на инвалидите