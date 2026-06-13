Колоездачът Мирослав Минчев се бори да влезе в олимпийската квота
Спортното министерство отпусна 10 хил.лв. на спринтьора за участие в международни състезания Колоездачът Мирослав Минчев, носител на 6 национални...
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Спортното министерство отпусна 10 хил.лв. на спринтьора за участие в международни състезания Колоездачът Мирослав Минчев, носител на 6 национални...