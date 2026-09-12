Всичко за Мирослав Клозе

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Последни новини Спорт
Клозе сяда на пейката до Пеп

Клозе сяда на пейката до Пеп

Мирослав Клозе обяви, че в скоро време ще го видим в нова роля. Нападателят обяви, че вече е записал съкратен треньорски курс и е възможно да седне н...

03 септември | 20:25
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Клозе: Сега е моментът

Клозе: Сега е моментът

"През 2002 г. беше различно. Тогава бяхме млад отбор, никой не очакваше да стигнем до финала, но накрая успяхме. Все още чувството от загубения финал...

13 юли | 13:49
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