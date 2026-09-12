Клозе сяда на пейката до Пеп
Мирослав Клозе обяви, че в скоро време ще го видим в нова роля. Нападателят обяви, че вече е записал съкратен треньорски курс и е възможно да седне н...
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Мирослав Клозе обяви, че в скоро време ще го видим в нова роля. Нападателят обяви, че вече е записал съкратен треньорски курс и е възможно да седне н...
Мирослав Клозе е от онези нападатели, които рядко ще се отчетат с великолепен и импровизаторски гол, но пък притежава най-важното качество: да отбележ...
"През 2002 г. беше различно. Тогава бяхме млад отбор, никой не очакваше да стигнем до финала, но накрая успяхме. Все още чувството от загубения финал...
Берлин. Мирослав Клозе е единственият чист нападател, на който ще разчита националният селекционер на Германия Йоги Льов за предстоящото Световно първ...
София. Стана ясна групата на Лацио за реванша от 1/16-финалите на Лига Европа срещу Лудогорец. Голямата звезда на тима от Рим Мирослав Клозе ще участв...