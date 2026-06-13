Ново чудо! Находка на 7000 години в Ахтопол
Каменната тесличка се пази в Музея на котвата
Следете всички новини, анализи и коментари за Мирослав Димитров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каменната тесличка се пази в Музея на котвата
Делото срещу плевенски ученик, който брутално уби свой съсед заради спор кой пръв да премине през градинска пътека, ще се гледа за пореден път, този п...
На 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим бе осъден единадесетокласникът от професионалната гимназия по електротехника Мирослав Дим...