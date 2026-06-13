Всичко за Мирослав Димитров

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7 г. затвор за ученика убиец

7 г. затвор за ученика убиец

На 7 години лишаване от свобода при първоначален строг режим бе осъден единадесетокласникът от професионалната гимназия по електротехника Мирослав Дим...

04 юни | 12:29
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