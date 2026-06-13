Маркевич: Постигнахме много
"За всеки треньор е чест да стигне дотук. Благодаря на футболистите. Те играха прекрасно, а ние всички просто им помагахме да постигнат този успех. Да...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мирон Маркевич. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"За всеки треньор е чест да стигне дотук. Благодаря на футболистите. Те играха прекрасно, а ние всички просто им помагахме да постигнат този успех. Да...