Бенатова се заяде с Алгафари и получи подобаващ отговор
Журналистката ядоса пиар експерта с пост за неговия син
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Журналистката ядоса пиар експерта с пост за неговия син
Лют спор прав ли е бил диджей Мартен да не пусне "Луда по тебе"
Миролюба Бенатова шастлива, че диджей не пуснал любима песен на Ноле
Водещата на "Преди обед" летува с най-добрите си приятелки от телевизията
Преди години точно те ме оплюха заедно с приятелката си – тогавашната шефка на новините Дарина Сарелска
Нова телевизия е прекратила договорите на журналистките Генка Шикерова и Миролюба Бенатова
Оказва се, че разследващата журналистка Миролюба Бенатова, известна с оригиналните си репортажи, била в голяма грешка относно любовта. "Исках да бъда...
Миролюба призна, че има неуспех във връзките
Журналистката напусна bTV, прави проект с шефовете на Диков и Райкова
София. Миролюба Бенатова напуска бТВ, съобщиха от медията. "Напускам бТВ, но не и журналистиката. Решението ми да си тръгна от телевизията не е плод...