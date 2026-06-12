Без скалпел лекуват миома в болница „Тракия“
Високотехнологичният метод е приложен под ръководствата на румънски специалист Пациенти на старозагорската болница „Тракия"- Парк са излекувани успеш...
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Високотехнологичният метод е приложен под ръководствата на румънски специалист Пациенти на старозагорската болница „Тракия"- Парк са излекувани успеш...
От 3 г. прилагаме и медикаментозно лечение, обяснява д-р Мадлен Китанова