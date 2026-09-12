Литекс и Миодраг Йешич си казали "сбогом"

Ловеч. Миодраг Йешич вече не е треньор на Литекс. Новината идва от главния мениджър на клуба Стойчо Стоилов, цитиран от Гонг. "Днес разговаряхме с Йе...