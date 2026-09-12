Ето какво погуби Миодраг Йешич
Вече са ясни резултатите от аутопсията
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Вече са ясни резултатите от аутопсията
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Миодраг Йешич издъхна в автомобилна катастрофа
Ловеч. Миодраг Йешич вече не е треньор на Литекс. Новината идва от главния мениджър на клуба Стойчо Стоилов, цитиран от Гонг. "Днес разговаряхме с Йе...
София. Новият старши-треньор на "Литекс" е Миодраг Йешич. Той бе представен часове след като отстраниха Златомир Загорчич от поста. Президентът на т...
Ловеч. Слуховете за отстраняването на Златомир Загорчич от треньорския пост в Литекс се оказаха верни. Ръководството освободи наставника на ловчанлии,...
Стойчо получава "честитката" на слизане от самолета